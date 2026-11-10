Golden State da record, San Antonio vince la nona partita di fila: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Continua il periodo d’oro di Golden State. Nella notte di regular season Nba, con 21 triple a segno i Warriors battono per 138-87 i New Orleans Pelicans, privi di Zion Williamson, diventando la prima squadra a vincere otto partite di fila subito dopo aver perso le prime tre della stagione. Stephen Curry segna 25 punti, scavalca DeMar DeRozan e sale al 16° posto tra i marcatori di tutti i tempi. Altri 25 punti arrivano da Brandin Podziemski e 23 da Yaxel Lendeborg.

Nona vittoria consecutiva per i San Antonio Spurs, che si impongono 122-96 sul campo dei Phoenix Suns. Victor Wembanyama sfiora la tripla doppia con 40 punti (15/19 dal campo), 11 rimbalzi e nove stoppate in appena 25 minuti. Devin Booker ne segna 32 per Phoenix.

Dallas rimonta dal -13 e piega Indiana 125-122. Cooper Flagg firma il suo massimo stagionale con 43 punti, 30 dei quali nella ripresa, con un totale di 10 rimbalzi, mentre Kyrie Irving ne mette a referto 35. Per Indiana 29 punti di Pascal Siakam, 26 nella prima metà dell’incontro.

Al rientro dopo lo stop per un problema alla schiena, Luka Doncic firma 32 punti, 10 assist e otto rimbalzi nel 124-114 dei Los Angeles Lakers sul campo degli Atlanta Hawks. È il sesto successo di fila per i Lakers, che fanno a meno di Austin Reaves. Da segnalare anche i 23 punti di Sandro Mamukelashvili e la doppia doppia di Walker Kessler, con 21 punti e 10 rimbalzi.

Gli Houston Rockets battono 110-100 i Denver Nuggets con le doppie doppie di Kevin Durant (23 punti e 12 rimbalzi) e Alperen Sengun (20 punti e 11 rimbalzi). Denver risale da -19 fino al 60-60 nel terzo quarto, ma cede nonostante i 38 punti di Jamal Murray e i 25 con 16 rimbalzi e nove assist di Nikola Jokic.

Detroit batte Washington 122-111 con 24 punti e 10 rimbalzi di John Collins e 22 punti a testa di Daniss Jenkins e Duncan Robinson. Nei Wizards spiccano i 44 punti e i 13 rimbalzi di Anthony Davis.

Gli Charlotte Hornets interrompono una serie di sei ko battendo i Cleveland Cavaliers 124-112. Vince anche Memphis, che supera i Toronto Raptors per 118-102.

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