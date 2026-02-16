Ripartono i test di F1 in Bahrain con tutta la gamma Pirelli

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – A distanza di cinque giorni, le monoposto di Formula 1 tornano sul tracciato di Sakhir per la seconda sessione di test pre stagionali in Bahrain. Le squadre avranno nuovamente tre giorni, da mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio, per provare le vetture prima dell’inizio ufficiale del campionato. Se la scorsa settimana le mescole a disposizione dei team erano solo le tre più dure della gamma Pirelli, per i prossimi tre giorni le squadre hanno potuto scegliere 24 set tra tutte e cinque le opzioni da asciutto. Inoltre, le scuderie hanno potuto effettuare il carry over dei set utilizzati per non più di 9 giri nella settimana precedente. Le due mescole più richieste sono state C3 e C2, presenti nella selezione di dieci team su undici. Solo Mercedes ha preferito mantenere esclusivamente le tre opzioni più dure già utilizzate nei giorni precedenti. McLaren, Ferrari, Racing Bulls, Audi e Haas hanno infatti aggiunto al tris, anche la quarta mescola C4. Red Bull, Alpine, Williams e Aston Martin hanno invece optato per una scelta più morbida.

Il team di Laurent Mekies si è limitato alle C2, C3 e C4, mentre Alpine e Williams hanno inserito anche la C5. Aston Martin è l’unica ad aver scelto solo le tre più morbide del gruppo (C3, C4 e C5). La neonata Cadillac ha distribuito la sua richiesta su tutte le opzioni disponibili: è infatti l’unica scuderia ad avere almeno un set di ciascuna mescola da asciutto. Le sessioni inizieranno alle 10 di ogni giorno e termineranno alle 19. Chi seguirà dagli spalti o tramite la diretta televisiva, potrà distinguere i pneumatici attraverso un sistema di identificazione pensato appositamente per i test. C1 e C2 presenteranno loghi bianchi, C3 e C4 avranno loghi gialli, mentre la C5 sarà caratterizzata dal colore rosso. Le due mescole che condividono lo stesso colore saranno distinguibili perché la più dura delle due avrà le spalle decorate con un motivo a bandiera a scacchi. Saranno dunque prive di decorazione ma con solo i loghi Pirelli e P Zero, esclusivamente la C2 e la C4.

