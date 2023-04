ROMA (ITALPRESS) – Matteo Renzi è il nuovo direttore de Il Riformista. “Non lascio ma raddoppio – ha detto Renzi nel corso di una conferenza stampa – Continuerò a fare il parlamentare dell’opposizione e ci metto sopra il carico di esperienza per provare fare un’operazione he aerve al Paese. Sarò direttore per un anno e poi vedrò cosa fare da grande. Stamattina ho chiamato la premier, di cui sono e resto un fiero oppositore e alla quale non faremo passare una virgola, per informarla. È stata la prima persona a sapere la notizia”.

– foto ads –

(ITALPRESS)

