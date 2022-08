PALERMO (ITALPRESS) – “Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le Regionali, oltre che per le Politiche”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha annunciato le dimissioni in un video-messaggio su Facebook. E’ una decisione sofferta, meditata…”.

(ITALPRESS).

