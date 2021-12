ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Valle Aosta n. 31 del 09/11/2021 “Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie attribuite alla Regione Valle d’Aosta, violano i principi fondamentali in materia di salute e coordinamento. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

