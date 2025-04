Rally, Ciuffi e Zanin grandi protagonisti al Val d’Orcia

ROMA (ITALPRESS) – Tommaso Ciuffi con le trazioni integrali, che si giocano il primato assoluto e il Pirelli Star Terra 4RM, e Marco Zanin fra le due ruote motrici, che sono alla caccia del relativo titolo tricolore e del Pirelli Star Rally4 Terra, sono stati i primattori del Rally della Val d’Orcia, secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

Il fiorentino al volante della Skoda Fabia Rs ha confermato di essere tra i grandi favoriti non solo per la serie riservata ai piloti che utilizzano i Pirelli Scorpion ma anche per il titolo assoluto, ed è infatti ora saldamente in testa sia nella graduatoria tricolore che in quella Pirelli.

La gara toscana ha visto anche la conferma del diciottenne veneto Giovanni Trentin, nuovamente di piazzarsi nella Top Ten assoluta e al terzo posto fra i trofeisti alle spalle dell’altro rientrante veneto Giacomo Costenaro. Il rally, reso ancora più difficile dal fango, ha premiato anche la crescita di Fabio Farina, Luca Hoelbling e Christian Tiramani gli altri tre maggiormente brillanti del lotto dei ben 15 piloti in lizza per il Pirelli Star Terra 4RM.

Fra di loro comunque in grande evidenza il ventunenne finlandese Benjamin Korhola, che con la Hyundai i20N aveva concluso al comando la prima giornata del rally prima di essere costretto l’indomani subito al ritiro. Fuori causa anzitempo anche un altro dei grandi protagonisti assoluti, il ligure Fabio Andolfi.

Fra le due ruote motrici nuovo en-plein Pirelli con quattro piloti ai primi quattro posti dopo una intensissima lotta al vertice fra Marco Zanin, Mattia Ricciu, Nicola Cazzaro e Davide Bartolini, alla fine classificatisi nell’ordine.

Bartolini, vincitore del primo rally stagionale, è stato il più lesto al via ma è stato poi il ventitreenne trevigiano Zanin a salire al vertice mentre alle sue spalle si alternavano sino al termine gli altri tre, con il suo coetaneo sardo Ricciu a spuntarla con un gran finale per soli 2″ su Cazzaro e 14″ su Bartolini. Da segnalare anche il positivo debutto di Giovanni Ceccato, al volante di una meno performante Fiesta Rally4 R2B.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).