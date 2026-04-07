Prima edizione della “Borsa Internazionale del Turismo UNESCO in Sardegna”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Come anticipato dall’assessore Franco Cuccureddu a febbraio in occasione della BIT di Milano, l’assessorato regionale del turismo organizza in Sardegna una importante borsa internazionale del turismo riservato ai siti UNESCO, ed oggi è stato pubblicato l’avviso per selezionare gli operatori (sellers) che vi potranno partecipare. L’iniziativa si terrà ad Olbia, presso il Museo civico, dal 17 al 19 giugno 2026 e sarà articolata in conferenze, presentazioni, sessioni operative B2B, fra circa 40 buyers ed oltre 100 sellers, e, nell’ultima giornata, in educational tour in diversi siti archeologici: Domus de Janas, Nuraghi, Tombe dei Giganti, Pozzi sacri, ecc. “La Sardegna fino allo scorso anno aveva un solo sito riconosciuto dall’UNESCO, quello di Barumini, emblematico della civiltà nuragica -afferma l’Assessore Franco Cuccureddu– ed era quindi molto difficile costruire offerte rivolte ai tour operator di tutto il mondo, che commercializzano prodotti turistici legati a siti facenti parte del patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO”.

“Ora col recente inserimento nella lista UNESCO delle Domus de Janas – continua l’assessore regionale del turismo – la Sardegna può contare su ben 19 siti, in 17 diversi Comuni, che si possono fregiare del prestigioso riconoscimento dell’Agenzia dell’ONUe quindi abbiamo una massa critica tale che ci consente di creare un prodotto turistico interessante per i tanti operatori del turismo culturale, specializzati in tutto il mondo nella commercializzazione dei siti UNESCO”. “Per questa ragione – conclude Cuccureddu – oltre a partecipare ai principali eventi legati alla promo-commercializzazione del nostro patrimonio storico, quali fiere, workshop in Italia ed all’estero si è deciso di organizzare in Sardegna un grande evento, capace di far conoscere la nostra Isola ai principali tour operator del turismo culturale legato ai siti UNESCO”..

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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