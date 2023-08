SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sotto una pioggia torrenziale, e con condizioni della pista assai proibitive, Marco Bezzecchi, con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, con il tempo di 2’15″359 ha conquistato la pole position nella Sprint Race di oggi e nel GP di Gran Bretagna in programma domani a Silverstone. Secondo posto per l’australiano Jack Miller (Ktm) a 0″270, terzo lo spagnolo Alex Marquez (Ducati, +0″412). Quarto Pecco Bagnaia (Ducati, +0″736), quinto Augusto Fernandez (Ktm, +0″742). Seguono Luca Marini con l’altra Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, settimo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, + 0″913), ottava l’Aprilia di Maverick Vinales, nono Johann Zarco con la Ducati Prima Pramac. Decimo posto per Brad Binder con la Ktm ad oltre un secondo. Cadute, oltre che per lo stesso Bezzecchi, anche per Bagnaia e Marini che hanno pregiudicato i tempi migliori per entrambi. Alle 16 la Sprint Race.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

