GREATER NOIDA (INDIA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi partirà in pole position nel Gran Premio d’India, 13esimo appuntamento (su 20) del motomondiale della motoGp in programma domani sul circuito di Buddh. Il pilota italiano della Mooney VR46, girando in 1’43″947, ha preceduto nelle qualifiche lo spagnolo della Prima Pramac Jorge Martin (+0″043) ed il connazionale della Ducati, nonchè campione del mondo in carica e leader della classifica assoluta, Francesco Bagnaia (+0″256). Luca Marini (Mooney VR46), ieri il più veloce nelle libere, inaugura la seconda fila con il quarto crono (+0″268) davanti agli spagnoli della Repsol Honda Joan Mir (+0″507) e Marc Marquez (+0″522). Chiudono la top ten i francesi Joan Zarco (Prima Pramac, +0″568), Fabio Quartararo (Yamaha, +0″777) e gli spagnoli dell’Aprilia Maverick Vinales (+0″794) e Aleix Espargaro (+0″803). Alle 12 italiane la Sprint Race.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

