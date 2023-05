MILANO (ITALPRESS) – Pirelli e Dorna WorldSBK Organization hanno prolungato di ulteriori tre anni la loro partnership: l’azienda di pneumatici italiana sarà infatti l’unico fornitore ufficiale di pneumatici per tutte le classi del Mondiale Superbike fino alla stagione 2026 compresa. Continua così una collaborazione unica, per durata, nel panorama motorsport internazionale e che proprio quest’anno celebra i 20 anni a dimostrazione del rapporto solido che Pirelli è riuscita ad instaurare con Dorna, FIM, team e piloti soprattutto, ma non solo, grazie a qualità, affidabilità e prestazioni in costante miglioramento dei propri pneumatici. “Pirelli ha dimostrato in più occasioni di essere la scelta perfetta per il WorldSBK come nostro unico fornitore ufficiale di pneumatici – sottolinea Gregorio Lavilla, direttore esecutivo DWO – Non solo questa partnership garantisce qualità e prestazioni elevate ai team e ai piloti per tutta la stagione e su un’ampia varietà di circuiti, ma Pirelli ha anche abbracciato completamente i valori e la filosofia del campionato portando in pista gli stessi prodotti che vende ai motociclisti. Il WorldSBK ha attraversato numerose epoche e fasi da quando abbiamo iniziato a lavorare con Pirelli ed essere riusciti a costruire una collaborazione come questa, reciprocamente vantaggiosa e che prosegue da 20 anni, non ha eguali”. “Quindi – aggiunge – è con grande entusiasmo che guardiamo al futuro del WorldSBK insieme a Pirelli, il campionato continua ad evolvere e nuove sfide ci aspettano”. Aldo Nicotera, senior vice-president e head of moto and cycling Pirelli, ricorda che “quest’anno festeggiamo un traguardo importante: sono infatti 20 gli anni che ci vedono al fianco del Mondiale Superbike in qualità di fornitore unico per tutte le classi. Una strada, iniziata nel 2004, che ha rappresentato il primo esempio di monogomma nella storia delle competizioni motoristiche di vertice e che, a distanza di anni, ha dimostrato di essere una scelta vincente, poi seguita da altri campionati. Il motorsport è storicamente parte integrante del Dna di Pirelli e questo rinnovo è in linea con la nostra strategia aziendale che vede nel Mondiale Superbike una piattaforma chiave per lo sviluppo dei pneumatici moto, a partire da quelli racing e supersportivi ma non solo. Siamo felici di continuare questa avventura al fianco di Dorna, team e piloti fino al 2026 e, al contempo, di offrire ai motociclisti di tutto il mondo pneumatici che racchiudono il meglio della tecnologia di derivazione Superbike”.

Applicando anche ai pneumatici la filosofia delle derivate di serie, fin dal 2004 Pirelli ha deciso di non fornire al campionato soluzioni prototipali bensì pneumatici di normale produzione che potessero essere acquistati da tutti sul mercato. In aggiunta, la formula monogomma di Pirelli ha permesso negli anni a tutti i piloti e i team di competere per la vittoria potendo contare su una fornitura di pneumatici uguale per tutti.

Fin da principio poi, Pirelli ha avuto un triplice ruolo: è stata partner tecnico come fornitore di pneumatici, sponsor del campionato ma anche partner di marketing, contribuendo in modo attivo a delineare quell’identità e quelle peculiarità del Mondiale che lo hanno sempre distinto da altre competizioni motociclistiche. Tutto questo sempre restando precursore ed interprete delle tendenze e necessità di mercato e continuando ad innovare tecnologicamente dettando, anno dopo anno, i nuovi standard e i parametri di riferimento dei pneumatici racing utilizzati in tutto il mondo. Nel 2013, prima azienda nella storia, Pirelli ha abbandonato nel motorsport i pneumatici da 16,5 pollici a favore dei nuovi 17″, misura ormai comunemente più diffusa su strada tra i motociclisti. Nel 2018 il passaggio alle misure maggiorate, 125/70 anteriore e 200/65 posteriore e, in anni più recenti, l’introduzione di nuove soluzioni in mescola molto morbida come la SCX e la SCQ in grado di offrire ai piloti prestazioni ancora più elevate.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

