Pirelli prepara il tris più morbido per Miami e Montreal

ROMA (ITALPRESS) – Saranno le mescole più morbide della gamma a essere utilizzate nei prossimi fine settimana di gara, caratterizzati dal formato Sprint, a Miami e Montreal. In entrambi i circuiti verranno impiegate C3, C4 e C5, rispettivamente come Hard, Medium e Soft.

La prima gara americana della stagione (1-3 maggio) segue una lunga pausa di un mese del campionato, dovuta alla cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita. Le caratteristiche del circuito costruito attorno allo stadio dei Dolphins, caratterizzato da un asfalto molto liscio, permettono l’utilizzo del range più morbido della gamma F1. Il degrado è prevalentemente termico, a causa delle elevate temperature della Florida, ma lo scorso anno, quando nominalmente le mescole erano le stesse, è risultato contenuto. Questo ha creato le condizioni per numerosi duelli in pista nella prima parte della corsa, quando i piloti hanno potuto spingere senza particolari limitazioni.

Anche in Canada (22-24 maggio) verrà utilizzata la selezione più morbida, grazie ad un tracciato con asfalto poco abrasivo e per fornire l’adeguata aderenza nei punti dove le vetture sono sottoposte a brusche decelerazioni. Lo scorso anno, quando la gamma si estendeva fino alla C6, in pista era stato impiegato proprio il tris che comprendeva questa opzione, sebbene l’allora Soft fosse rimasta ai margini delle strategie di gara, già orientate su due soste con il solo utilizzo di Hard e Medium. Rispetto a Miami, a Montreal va inoltre considerata la variabile meteo, soprattutto in virtù dell’anticipo della settimana di gara nel calendario.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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