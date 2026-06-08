Per il Gp dell’Emilia-Romagna nuova specifica di gamma in mescola extrasoft SCQ

ROMA (ITALPRESS) – Il Pirelli Emilia-Romagna Round, di cui Pirelli è Event Main Sponsor e che si corre nel fine settimana al Misano World Circuit Marco Simoncelli, inizia il girone di ritorno con il settimo dei 12 appuntamenti previsti nel calendario del Campionato Mondiale FIM Superbike 2026. Per l’occasione Pirelli metterà a disposizione dei piloti la nuova specifica di gamma in mescola extrasoft SCQ frutto del lavoro di sviluppo portato avanti nel 2025. Si tratta infatti di una soluzione già conosciuta e apprezzata con la sigla di sviluppo E0479 e che ha debuttato per la prima volta proprio nella scorsa stagione in occasione del round di Misano, per poi essere utilizzata anche a Balaton Park, Magny-Cours, Estoril e Jerez. La SCQ, la soluzione in assoluto più morbida della gamma Pirelli, mantiene la stessa mescola della precedente ma presenta una carcassa innovativa per migliorare stabilità e durata. Sarà il pneumatico di riferimento per qualifiche e Gara Superpole, oltre a potere essere usata nelle prove libere.

Oltre alla nuova SCQ, le due alternative posteriori di gamma deputate a essere utilizzate nelle gare lunghe del Pirelli Emilia-Romagna Round saranno supersoft SCX e soft SC0, due soluzioni che i piloti conoscono molto bene e utilizzano regolarmente. All’anteriore le due consuete soluzioni di gamma in mescola soft SC1 e medium SC2. In caso di bagnato, l’allocazione è completata per entrambi gli assi da pneumatici intermedi Diablo Wet e da pioggia Diablo Rain. Le soluzioni di gamma in mescola supersoft SCX e soft SC0 sono anche quelle inserite nell’allocazione per il Mondiale Supersport, che all’anteriore vede confermate soft SC1 e medium SC2. Il programma di gare del fine settimana italiano è completato dai Mondiali della Sportbike e da quello femminile WorldWCR, campionati che utilizzano pneumatici Pirelli DIABLOÖ Superbike in mescola SC1 per entrambi gli assi. “Nel round dell’Emilia-Romagna, circuito che conosciamo molto bene perché da tantissimi anni sede di gare, oltre che di numerosi test svolti dalle Case nel corso della stagione, portiamo come pneumatico posteriore da Superpole la nuova extrasoft di gamma 2026 che fino all’anno scorso era conosciuta come specifica di sviluppo E0479”, spiega Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli.

“Introdotta nel Campionato Mondiale FIM WorldSBK proprio a Misano nella passata stagione e progettata con una carcassa innovativa per offrire maggiore stabilità, un’impronta a terra più ampia e una migliore costanza di prestazione, la nuova SCQ di gamma segue la stessa filosofia di sviluppo che ha portato in produzione le attuali SCX e SC0 della famiglia Diablo Superbike, anch’esse specifiche di sviluppo nel 2025. La SCQ era l’ultimo tassello che ci mancava per completare il rinnovo della gamma posteriore che, lo ricordiamo, è ora disponibile per l’acquisto anche da parte di tutti i motociclisti attraverso la rete vendita Pirelli, sia per l’impiego agonistico sia per le attività in pista durante i track day. Oltre al comportamento della SCQ, sarà interessare vedere quello della supersoft SCX, che dopo essere stata il pneumatico di riferimento per Superpole e gara corta ad Aragon, questo fine settimana – conclude Barbier – sarà potenzialmente l’opzione più competitiva per le gare lunghe date le alte temperature attese”.

– foto ufficio stampa Pirelli –

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