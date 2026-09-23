Per Bosch fatturato in crescita del 3,6% nel primo semestre

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Gruppo Bosch ha registrato risultati solidi nel primo semestre. Il fatturato cresce del 3,6%, raggiungendo 46,4 miliardi (primo semestre 2025 44,8 miliardi). Il business HVAC recentemente acquisito da Johnson Controls e Hitachi ha contribuito alla crescita del fatturato per circa 2 miliardi. L’Ebit operativo si è attestato a 2,2 miliardi (primo semestre 2025 2,3 miliardi). Il margine Ebit è stato pari al 4,6% del fatturato, rispetto al 5,1% dell’anno precedente. Il risultato è stato influenzato principalmente da effetti straordinari nel settore di business mobility. “Dopo una solida crescita del fatturato nella prima metà dell’anno, ci avviciniamo alla fase finale del 2026, ma dobbiamo ancora chiudere l’anno con un buon risultato”, ha dichiarato Markus Forschner, chief financial officer e vicepresidente del cda di Bosch.

“Per questo portiamo avanti con determinazione gli adeguamenti strutturali e le misure di riduzione dei costi che abbiamo avviato, così da poter continuare a effettuare importanti investimenti nelle tecnologie emergenti e cogliere le opportunità di crescita”, ha aggiunto. Bosch prevede che la produzione globale di auto e veicoli commerciali leggeri diminuirà nuovamente nel 2026, mentre quella dei veicoli commerciali pesanti dovrebbe registrare una lieve crescita. “Nonostante le incertezze a livello globale, Bosch persegue con determinazione la propria strategia di crescita, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, dai nuovi settori di attività e dai mercati emergenti”, ha spiegato Forschner. L’azienda conferma le proprie previsioni: per l’esercizio 2026, Bosch prevede ancora una crescita del fatturato compresa tra il 2 e il 5%. Il margine EBIT dovrebbe attestarsi tra il 4 e il 6%.

– foto ufficio stampa Bosch –

(ITALPRESS).