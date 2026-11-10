Obesità, la Toscana fa rete tra prevenzione e cura

Obesità, la Toscana fa rete tra prevenzione e cura

ROMA (ITALPRESS) - Un appuntamento che arriva in un momento chiave per la lotta all’obesità in Toscana: il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Livorno ha ospitato la terza edizione del congresso scientifico “L’obesità, una malattia da curare”, promosso dalla Rete clinica Obesità dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Un primo confronto scientifico dopo che la Giunta regionale ha approvato il nuovo Percorso preventivo diagnostico-terapeutico assistenziale per la prevenzione e la cura dell’obesità. A guidare i lavori, in qualità di responsabile scientifico, Graziano Di Cianni. f12/mgg/gsl