ROMA (ITALPRESS) – “Il 31 dicembre la Germania chiuderà 3 centrali nucleari, dalla Francia continue notizie di incidenti nucleari e in Italia qualcuno cerca di riproporre una tecnologia vecchia e insicura bocciata da due referendum e dalla storia”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Ambiente, leader dei Verdi e attivista antinucleare e pro rinnovabili, in un video dinanzi al più grande impianto fotovoltaico del centro di Roma, sopra l’Aula Nervi in Vaticano.

“La stragrande maggioranza degli italiani è pro rinnovabili – spiega il presidente della Fondazione UniVerde -, perfino la più grande azienda del paese è leader in questo settore e risulta evidente che la scelta atomica è non solo pericolosa e costosissima ma anche non in linea con gli interessi nazionali italiani bensì con quelli francesi. In Italia il nucleare non passerà, governo e ministeri rispettino volontà popolare e interesse nazionale”.

(ITALPRESS).