Lorenzo Musetti continua la sua cavalcata sui campi di Parigi. Il tennista toscano ha fatto suo il derby contro Marco Cecchinato ed è approdato agli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sulla terra battuta della capitale francese. Il 19enne di Carrara, numero 76 del ranking internazionale, ha battuto in cinque set il 28enne palermitano, numero 83 del mondo, reduce dalla finale nell’Atp 250 di Parma e semifinalista nel Major transalpino nel 2018.

Musetti, che è alla prima esperienza in carriera nel main draw di una prova del Grande Slam (escludendo i tornei juniores), si è imposto col punteggio di 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3. Al prossimo turno il giovane azzurro affronterà il vincente del match fra il numero uno del mondo, Novak Djokovic, e Ricardas Berankis.

In campo oggi altri due italiani: Sinner è al momento in azione contro lo svedese Ymer, a seguire Berrettini sfiderà il sudcoreano Kwon Soonwoo.

(ITALPRESS).