TORINO (ITALPRESS) – “La Juve deve giocare la sua partita, ogni gara ha la sua storia, e dobbiamo giocare al massimo con grande concentrazione e mettendo in pratica tutto ciò che è necessario per portare la gara dalla nostra parte”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia del derby d’Italia contro l’Inter. “I nerazzurri sono esperti e stanno bene, per quanto fatto negli ultimi due anni sono i favoriti per lo scudetto assieme al Napoli – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Dovremo essere concreti e determinati per metterli in difficoltà, dimenticando la sconfitta con lo Stoccarda in una partita bella da giocare”. “Domani dobbiamo affrontare l’Inter con concentrazione e coraggio – ha spiegato ancora l’ex mister di Spezia e Bologna, che non ha svelato alcun dettaglio sulla probabile formazione – Per fare risultato abbiamo bisogno di una grande prestazione collettiva, in difesa e in attacco, con attenzione particolare alle loro transizioni. Come sempre andremo in campo al duecento per cento, cercando di ottenere il risultato migliore. Dopo questa partita ne mancheranno ancora tantissime da giocare…”, ha concluso Motta.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]