LONDRA (ITALPRESS) – Land Rover ha presentato alla Royal Opera House di Londra, la quinta generazione di Range Rover che porta la filosofia del design modernista a un livello superiore, reinterpretando in chiave contemporanea il suo profilo inconfondibile. “La Nuova Range Rover è una superba manifestazione della nostra visione: creare i veicoli di lusso più desiderabili al mondo, per i clienti più esigenti. Scrive oggi il nuovo capitolo di una storia di innovazione pionieristica che è stata sinonimo di Range Rover per oltre 50 anni” ha dicharato Thierry Bollorè, Amministratore Delegato di Jaguar Land Rover. Il lusso moderno è definito dall’armonia delle proporzioni, dalle superfici essenziali e dalle linee precise, supportate da tecnologie che sottendono il design, creando un veicolo unico. “E’ possibile rispettare il proprio DNA e proiettarsi ancora in avanti – ed è quello che abbiamo fatto. La natura modernista della nostra filosofia di design non segue la moda o la tendenza. E’ priva di dettagli superflui, creando una forma che parla di modernità, ma è piena di fascino ed offre nuovi livelli di coinvolgimento emotivo. La nuova Range Rover è semplicemente la più desiderabile mai creata” ha aggiunto Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, di Jaguar Land Rover.

