I nuovi motori ibridi plug-in da 510 CV e 440 CV hanno un’autonomia completamente elettrica fino a 100 km. La versione completamente elettrica si unirà alla gamma nel 2024, portando per la prima volta a zero le emissioni allo scarico. Grazie al nuovo pianale MLA-Flex offre ora un passo standard e passo lungo e, per la prima volta in una Range Rover, sette posti di lusso.

L’innovativa tecnologia di purificazione dell’aria ne migliora la qualità all’interno dell’abitacolo, mentre il sistema di cancellazione attiva del rumore, contribuisce a creare uno degli ambienti interni più silenziosi in circolazione. La versione SV sarà presentata e in vendita più tardi, nel 2022 ed esprime un’interpretazione unica del lusso e della personalizzazione Range Rover, realizzata a mano dalla divisione Special Vehicle Operations. Per configurare la vettura: è possibile ordinare la nuova Range Rover, con prezzi a partire da Euro 124.300 e può essere configurata su: landrover.it/nuovarangerover.

(ITALPRESS).