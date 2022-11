ROMA (ITALPRESS) – Volvo EX90, nuovo Suv elettrico della Casa scandinava che andrà a collocarsi al vertice della gamma, è stato concepito per essere un’auto familiare elegante ed efficiente, con uno standard di sicurezza superiore a quello di qualsiasi altro modello Volvo precedente. Tuttavia la praticità e la sicurezza non devono necessariamente andare a scapito dell’estetica. A questo proposito, uno degli esempi più evidenti è il modo in cui è stato integrato il lidar, che viene fornito di serie sulla Volvo EX90. Il lidar è un sistema di telerilevamento che utilizza un laser a impulsi per misurare con precisione le distanze e può rilevare, ad esempio, pedoni distanti fino a 250 metri. In vista dell’introduzione della guida autonoma senza supervisione, il lidar rappresenta uno dei nostri pilastri in materia di sicurezza. “Integrare il lidar in un modo che sia esteticamente gradevole e al contempo efficace per le applicazioni di sicurezza ha rappresentato una sfida progettuale”, ha spiegato T. Jon Mayer, responsabile del design degli esterni Volvo.

