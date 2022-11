Quando si pensa a un freddo pungente all’esterno, è facile immaginare un accogliente caminetto. “Ci siamo concentrati molto sull’illuminazione a bordo della EX90, cercando di creare interni accoglienti a fronte di un look un pò più freddo per gli esterni”, spiega T. Jon Mayer”. Ciò si ricollega anche al modo in cui vengono percepite le persone in Scandinavia: trasmettono una sicurezza pacata e discreta che all’inizio può sembrare freddezza, ma quando poi le si conosce, si scopre che sono davvero accoglienti. Questa stessa sicurezza è esattamente ciò che cerchiamo di trasferire con lo stile delle nostre auto”.

La nuova Volvo EX90 sarà presentata in anteprima il prossimo 9 novembre, a Stoccolma.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com