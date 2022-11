“Per questo motivo, insieme ai nostri ingegneri, abbiamo deciso di integrare il sistema nella linea del tetto per massimizzarne l’efficacia”, ha aggiunto. La sezione frontale filante e arrotondata, unita a elementi come i cristalli e le maniglie delle portiere a filo, garantisce uno scorrimento ininterrotto dell’aria verso la parte posteriore. Questi elementi influiscono sul cosiddetto coefficiente di resistenza aerodinamica, utilizzato per indicare l’efficienza aerodinamica dell’auto. Grazie a queste scelte di design per gli esterni, la Volvo EX90 vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, che – per i non addetti ai lavori – è considerato un valore estremamente competitivo per un grande Suv a 7 posti. Le lunghe, luminosissime giornate delle estati scandinave, a cui fanno da contrappunto inverni bui e uggiosi, hanno suggerito di inserire un tetto panoramico e ampie superfici in vetro nell’abitacolo, in modo da far entrare quanta più luce possibile. Oltre ad essere bui, gli inverni sono anche freddi.

