Il ministro dell’interno libico incontra l’ambasciatore dell’Unione Europea in Libia, focus su confini e migranti

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno libico, Emad Trabelsi, ha incontrato il nuovo ambasciatore dell’Unione Europea in Libia, Alexis Konstantopoulos, e il capo della missione EUBAM, Frederik Petersen.

Secondo quanto dichiarato da Emad Trabelsi sul proprio account Facebook ufficiale, i colloqui hanno affrontato l’immigrazione illegale, la sicurezza delle frontiere e la lotta a contrabbando e criminalità organizzata.

Il ministro ha chiesto il sostegno dell’UE per il programma nazionale di rimpatrio dei migranti e il rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza nel controllo delle frontiere. Ha infine sottolineato che gestire questi dossier richiede una cooperazione internazionale concreta, che rispetti gli interessi nazionali e la sovranità della Libia, contribuendo alla stabilità regionale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).