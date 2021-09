MILANO (ITALPRESS) – “E’ indispensabile per ciascun ateneo cambiare prospettiva e liberarsi di tutte le zavorre che schiacciano e impediscono di esprimersi compiutamente, zavorre non solo normative, ma anche comportamentali, un insieme di rigidità che ingessano: dai settori disciplinari ai modelli organizzativi, dall’autonomia autoreferenziale alle modalità di reclutamento, dai servizi alla parcellizzazione dell’offerta didattica”. Lo ha detto il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021-2022 dell’Università Milano-Bicocca. “Su alcune di queste – ha aggiunto – l’azione ministeriale può e deve essere particolarmente incisiva, ed è quanto ci apprestiamo a fare utilizzando le risorse del Pnrr e i collegati interventi di razionalizzazione normativa”. Per il ministro, “oggi le università, più di ogni altra istituzione, sono invitate a ripensare se stesse in una prospettiva futura capace di interpretare la complessità e i cambiamenti che investono il mercato del lavoro, l’ambiente, la qualità della vita oltre alla stessa ricerca e alla didattica”.

