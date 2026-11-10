Meloni “Con il decreto bollette affrontiamo il problema alla radice”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Decreto Bollette approvato ieri in Consiglio dei Ministri avrà un impatto significativo soprattutto sul costo dell’energia per le imprese, con risparmi che potranno arrivare fino a 210 mila euro l’anno per una grande impresa attiva nella produzione di prodotti alimentari e fino a 520 mila euro l’anno per un’azienda che consuma più energia elettrica e ha una quota di autoproduzione, come può essere ad esempio una cartiera”. Così su Instagram il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Abbiamo deciso di affrontare il caro energia partendo dalla radice del problema, intervenendo sul meccanismo che fa salire i prezzi oltre il dovuto. Quelle che abbiamo fatto sono scelte coraggiose, che intervengono su interessi consolidati e affrontano finalmente problemi che gli altri fingevano di non vedere – prosegue -. Nell’immediato, gli effetti sulle famiglie saranno più contenuti, ma questo provvedimento pone le basi per una progressiva riduzione del costo dell’energia per tutti. Continuiamo su questa strada, con determinazione e senza scorciatoie, perchè ridurre il costo dell’energia significa sostenere le nostre imprese, difendere il potere d’acquisto delle famiglie e rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo”.

A margine della sua visita a Eima, alla Fiera di Bologna, il premier ha risposto alle domande dei giornalisti sul decreto. “Noi siamo intervenuti sul meccanismo di formazione del prezzo. L’opposizione è brava oggi a parlare di quello che avremmo dovuto fare noi prima, ma io devo chiedere a loro perchè non l’hanno fatto loro quando lo potevano fare nei dieci anni che sono stati al governo della nazione, perchè se oggi noi abbiamo prezzi così alti dell’energia è anche perchè forse in passato altri governi non hanno avuto il coraggio che questo governo sta dimostrando nell’intervenire su meccanismi che sono favorevoli per alcune realtà potenti – ha detto Meloni -. Questo coraggio l’ha avuto questo governo. Ringrazio i partiti di opposizione, cito Carlo Calenda con Azione, che si rendono conto del lavoro molto complesso che il governo sta facendo per intervenire in modo strutturale. Ci sono partiti di opposizione che stanno dando una mano, facendo proposte che ascolto volentieri. Per il Governo abbassare il prezzo dell’energia è una priorità assoluta”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).