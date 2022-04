-Mednews –

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS/MNA) – Dalla firma degli Accordi di Abramo, Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno continuato a intessere relazioni economiche al fine di liberare le potenzialità commerciali inespresse tra i due paesi. Con la firma del FTA – Free Trade Agreement le parti si impegnano a migliorare l’accesso reciproco ai mercati dei beni e dei servizi, rivedendo la propria regolamentazione e riducendo le barriere tariffarie. In questa fase l’accordo riguarda la regolamentazione, le dogane, i servizi, gli appalti pubblici, l’e-commerce e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed entrerà ufficialmente in vigore a seguito di un processo di ratifica in entrambi i paesi. L’obiettivo è quello di eliminare i dazi doganali sul 95% dei prodotti scambiati tra i due paesi, inclusi cibo, agricoltura, cosmetici, attrezzature mediche e farmaci. Alcuni prodotti saranno esentati dal pagamento del dazio immediatamente, mentre altri verranno esentati gradualmente.

(ITALPRESS).

