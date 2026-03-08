MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – George Russell ha ottenuto la vittoria nel Gran Premio d’Australia, con i festeggiamenti in casa Mercedes completati dal secondo posto di Kimi Antonelli. Charles Leclerc ha ottenuto il primo podio dell’anno per la Ferrari, chiudendo la gara inaugurale della stagione in terza posizione. La nuova generazione di monoposto di F1 al loro debutto ha offerto subito un grande spettacolo ai tifosi con una partenza emozionante. Sono seguiti diversi periodi di Virtual Safety Car in rapida successione che hanno indotto la Mercedes a far rientrare ai box i propri piloti relativamente presto. Entrambi sono passati dalla mescola media alla dura per adottare una strategia a una sosta, una scelta che ha pagato sia per Russell sia per Antonelli.

I sorpassi nelle posizioni di testa, a centro gruppo e in coda hanno reso la gara un vero e proprio show. C’è stata però delusione per il pubblico di casa: Oscar Piastri si è ritirato prima ancora che la gara iniziasse. Il suo compagno di squadra e campione del mondo in carica, Lando Norris, ha concluso quinto seguendo una strategia a due soste. Norris è riuscito a tenere dietro il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, costringendo l’olandese a chiudere la prima gara della stagione in sesta posizione. Partito dalla ventesima piazzola, anche Verstappen ha scelto una strategia a due soste.

Mentre Norris e Verstappen hanno optato per due soste, i primi quattro classificati hanno tutti mantenuto una strategia a una sosta. Oltre ai tre piloti sul podio – Russell, Antonelli e Leclerc – Lewis Hamilton ha terminato appena fuori dal podio, in quarta posizione. Insieme a Leclerc, ha permesso alla Ferrari di posizionarsi ora al secondo posto nel Campionato Costruttori.

La prima gara dell’anno si è svolta in ottime condizioni meteo, con sole per tutta la giornata e temperature intorno ai 26 gradi. Piloti e team avranno poco tempo per riflettere sulla gara inaugurale, poichè la seconda tappa è già in programma per la prossima settimana: il Gran Premio della Cina.

“Come ci aspettavamo ieri, il primo Gran Premio della stagione è stato vinto con una sola sosta ai box – commenta Dario Marrafuschi, Direttore Motorsport di Pirelli -. I piloti Mercedes hanno tagliato il traguardo nelle stesse posizioni in cui erano partiti dalla griglia, adottando una strategia fotocopia. E’ stato possibile allungare lo stint finale con le Hard, rispetto alle previsioni del sabato, grazie ad un degrado contenuto che ha permesso loro di completare la gara con lo stesso set, cambiato durante la VSC. Chi ha optato per due soste ha sfruttato le neutralizzazioni per montare gomme fresche senza rischiare di perdere troppe posizioni, in alcuni casi utilizzando anche le Soft per uno sprint finale”.

“Tutte e tre le mescole si sono dunque rivelate utili in gara, con la C3 capace di sostenere anche stint da 46 giri grazie alla sua consistenza. L’anteriore sinistra è stata la gomma più soggetta a graining, senza però generare problemi di usura o degrado eccessivo – aggiunge -. Siamo tuttavia all’inizio di un nuovo ciclo tecnico e su una pista non particolarmente severa per i pneumatici. Con l’evoluzione delle monoposto e l’arrivo di circuiti più impegnativi, ci aspettiamo inevitabili cambiamenti nella gestione delle gomme. I pneumatici restano infatti una delle numerose variabili che le scuderie dovranno considerare tra le molte novità di questa stagione”.

Nikola Tsolov è diventato il primo pilota bulgaro a vincere una gara di Formula 2. Il pilota del team Campos Racing ha preceduto Rafael Càmara, secondo al traguardo, mentre Laurens van Hoepen ha conquistato il terzo posto. Giornata amara per la Rodin Motorsport: Martinius Stenshorne e Alex Dunne sono infatti usciti di gara dopo essere entrati in collisione. Dopo il primo weekend della stagione, Tsolov è anche al comando della classifica generale. L’intero podio è stato occupato da piloti che hanno scelto esattamente la stessa strategia di pit-stop. Tutti e tre sono rientrati ai box al nono giro per montare gomme nuove. In questo modo, ogni pilota è passato dalla mescola Supersoft alla mescola Soft. Dopo il primo weekend di gara della stagione, Tsolov è anche al comando della classifica del campionato.

E’ stata una giornata di successi per la Campos Racing, che ha ottenuto vittorie sia in Formula 3 che in Formula 2. In Formula 3, Ugo Ugochukwu è risultato il più veloce. Freddie Slater ha chiuso al secondo posto e ora occupa anche la seconda posizione nel campionato alle spalle di Ugochukwu. Taito Kato ha conquistato l’ultimo gradino del podio a Melbourne, terminando terzo; Kato ha ereditato la posizione dopo le penalità inflitte a Thèophile Naèl e Noah Strømsted.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).