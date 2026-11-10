Manfredini “Il Nord Italia è uno dei luoghi in cui l’inquinamento luminoso è maggiore”

ROMA (ITALPRESS) – L’inquinamento luminoso è l’eccessiva o inappropriata presenza di luce artificiale durante le ore notturne, causata soprattutto dall’illuminazione stradale, dagli edifici e dagli impianti pubblicitari. Spesso sottovalutato, ha conseguenze importanti sull’ambiente, altera i ritmi biologici di molti animali, interferisce con la migrazione degli uccelli e con l’orientamento degli insetti, modifica gli ecosistemi e rende sempre più difficile osservare il cielo stellato: può inoltre interferire con il ritmo circadiano dell’uomo, il nostro orologio biologico che regola sonno e veglia.

Ridurre l’inquinamento luminoso non significa rinunciare alla luce ma utilizzarla in modo intelligente e responsabile, illuminando soltanto dove serve, nella misura necessaria e negli orari più opportuni.

“L’alternanza tra luce e buio rappresenta il ritmo della vita: da quanto la Terra esiste, e quindi ruota su se stessa, lo stimolo alla vita di qualunque essere vivente nasce da questa alternanza. La luce arriva alla retina e prende un fascio particolare diretto fino all’ipotalamo; è come se fosse un interruttore, con la luce si sta svegli e attivi e con il buio ci si riposa o si dorme”. Lo ha detto Roberto Manfredini, professore ordinario di Medicina interna presso l’Università di Ferrara, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

Il boom dell’inquinamento luminoso, spiega Manfredini, è avvenuto “tra 2010 e 2011 quando è diventato obbligatorio usare i led, meno inquinanti e meno costosi, anziché la lampadina bulbo incandescente: da quel momento tutti hanno iniziato a illuminare, dagli Stati Uniti ad alcune regioni dell’Asia fino all’Europa. Tra i luoghi che detengono il record del mondo ci sono la pianura padana e Milano: l’Atlante dell’Illuminazione mondiale, di Fabio Falchi, lo ha reso molto evidente già nel 2016. L’inquinamento luminoso intende un’eccessiva esposizione alla luce nel momento in cui non dovrebbe esserci, quindi prevalentemente nelle ore notturne: di questo diamo la colpa all’ambiente. Tale inquinamento avviene però anche a casa nostra, se ad esempio teniamo le luci accese tutta la notte: anche l’utilizzo frequente dei dispositivi led è inquinamento luminoso domestico”.

Dormire con le luci accese, aggiunge, “può avere un’influenza negativa sul sonno: la letteratura scientifica degli ultimi anni ha mostrato come il rischio statistico di ingrassare aumenti anche solo dormendo con la tapparella alzata o dimenticando accese la tv o una lampadina. Tra inquinamento luminoso e diabete il denominatore comune è un sonno non di qualità: studi di dieci anni fa hanno mostrato che nelle aree molto illuminate la gente dorme male, si sveglia di notte, ha il sonno lento. In questo modo si alzano gli ormoni dello stress, in particolare cortisolo e adrenalina, che favoriscono la resistenza all’insulina e a lungo andare la sindrome metabolica, fino ad arrivare eventualmente al diabete: bisogna anche considerare che se si dorme poco e male si arriva anche a mangiare di notte. Bisogna educare inoltre i bambini a non esporsi, nelle due ore che precedono il sonno, a tutti quei dispositivi che emettono luce led, dallo smartphone agli e-book fino ai videogiochi. Le tecnologie attuali sono particolarmente sviluppate e così anche le luci, che possono adattarsi alle camere: non c’è luce buona o cattiva, c’è solo una luce giusta al momento giusto”.

-Foto tratta da video Medicina Top-

(ITALPRESS).