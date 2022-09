LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Al termine dell’affermazione per 2-1 in amichevole della nazionale maltese contro Israele a Tà Qali ieri sera, l’allenatore italiano Davide Mazzotta ha affermato che “i giocatori maltesi hanno dedicato questa vittoria a mister Mangia”. Poche ore prima della partita, la Federcalcio maltese aveva sollevato temporaneamente il ct Devis Mangia dal suo incarico a seguito di una segnalazione ricevuta per una presunta violazione delle sue ‘politichè. Secondo i media locali, Mangia sarebbe stato chiamato a rispondere in merito alle accuse di “molestie sessuali” nei confronti di un calciatore della nazionale maltese. Secondo la Federazione stessa, Mangia avrebbe dato la sua piena disponibilità a collaborare alle indagini per stabilire la veridicità dei fatti. In assenza di Mangia, il suo ‘secondò Mazzotta ha sottolineato come i giocatori maltesi abbiano disputato un’ottima partita, confermando dunque i progressi fatti negli ultimi anni e la raggiunta maturità internazionale dei più giovani. Mazzotta, che ha anche ammesso di non sapere che cosa accadrà nelle prossime ore, ha colto l’occasione per ringraziare i vertici della federazione e tutto lo staff che per la collaborazione. Il comitato esecutivo della Federcalcio maltese dovrebbe incontrarsi nella giornata odierna per discutere gli ultimi sviluppi del ‘casò Mangia.

– foto Image –

(ITALPRESS).

