ROMA (ITALPRESS) – Urne aperte in Ungheria dalle sei di stamani. Si voterà fino alle 19. Dopo oltre 16 anni al potere, il premier Viktor Orban affronta una sfida che appare, per la prima volta, realmente aperta, incalzato dall’opposizione guidata da Peter Magyar, leader del partito Tisza e protagonista di una rapida ascesa politica.
Il voto coinvolge un corpo elettorale di circa 8 milioni di cittadini, a fronte di una popolazione complessiva di poco inferiore ai 10 milioni di abitanti.
Gli elettori sono chiamati a rinnovare i 199 seggi dell’Assemblea nazionale, di cui 106 assegnati tramite collegi uninominali e 93 con sistema proporzionale su lista nazionale.
foto IPA
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]