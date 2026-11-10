Le multinazionali estere in Italia generano quasi 196 miliardi di euro di valore aggiunto

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la crescita occupazionale e produttiva delle imprese a controllo estero residenti in Italia, mentre si consolida e si amplia la presenza dei gruppi italiani oltreconfine. È quanto emerge dal report dell’Istat sulla “Struttura e competitività delle imprese multinazionali” riferito all’anno 2024.

Nel 2024 le imprese a controllo estero attive sul territorio nazionale risultano 19.321 (+2,6% rispetto al 2023), occupano oltre 1,9 milioni di addetti (+3,8%) e generano quasi 196 miliardi di euro di valore aggiunto, segnando un incremento del 4,1%. La spinta all’aumento del valore aggiunto deriva interamente dal comparto dei servizi (+6,7%), a fronte di una lieve flessione registrata nell’industria in senso stretto (-0,7%).

Il fatturato complessivo delle controllate estere si attesta invece a 871 miliardi di euro, in calo dell’1,8%. Pur rappresentando appena lo 0,4% delle imprese residenti in Italia, le controllate estere concentrano il 10,1% degli occupati totali, il 17,8% del valore aggiunto e il 41,2% della spesa nazionale in Ricerca e Sviluppo intra-muros, con una spesa complessiva che supera i 7 miliardi di euro (+10,7% rispetto all’anno precedente). L’incremento della spesa in ricerca è stato guidato soprattutto dal settore industriale (+14%), a fronte di una crescita più contenuta nei servizi (+2,6%).

Si conferma inoltre un netto divario nella produttività apparente del lavoro, pari a 102,8 mila euro per addetto nelle imprese estero-controllate contro i 64,9 mila euro riscontrati nelle imprese non multinazionali. Sotto il profilo della provenienza geografica, l’Unione Europea rappresenta il bacino principale accogliendo il 57,7% delle imprese estere residenti. Nella graduatoria per numero di addetti si registra lo storico sorpasso della Francia, che conquista la prima posizione con 2.662 imprese e oltre 366 mila occupati (pari al 17,6% del fatturato e al 18,8% del valore aggiunto totale delle estere), superando gli Stati Uniti che contano 2.564 imprese e quasi 363 mila addetti.

Gli USA mantengono tuttavia la quota più elevata sia di valore aggiunto (22,2%) sia di spesa in Ricerca e Sviluppo (24,0%). Al terzo posto si posiziona la Germania, con 2.739 imprese e oltre 241 mila dipendenti. Sul fronte degli scambi commerciali con l’estero, le multinazionali estere attivano il 35,4% delle esportazioni nazionali di merci per quasi 200 miliardi di euro (-1,7%) e il 49,3% delle importazioni per quasi 220 miliardi (-3,7%).

L’incidenza del controllo estero raggiunge i picchi più elevati nella fabbricazione di prodotti farmaceutici (60,2% dell’export e 71,3% dell’import) e negli autoveicoli (52,9% e 69,5%). Nell’import delle multinazionali estere risulta ampiamente maggioritario il ricorso al commercio intra-gruppo, pari al 68,8%.

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione attiva, i gruppi a controllo nazionale espandono la propria rete all’estero raggiungendo le 26.935 controllate (+6,6%) dislocate in 175 Paesi, dove impiegano 1,79 milioni di addetti (+4,4%) e generano un fatturato di 576 miliardi di euro (+2,9%).

Le attività oltreconfine assorbono complessivamente il 45,5% degli occupati e il 36,9% del fatturato totale delle multinazionali italiane. Per circa tre multinazionali italiane su quattro (il 75,7% nell’industria e il 74,4% nei servizi) la motivazione principale dei nuovi investimenti all’estero è l’accesso a nuovi mercati, mentre la ricerca di un minore costo del lavoro riguarda meno di un gruppo industriale su cinque (19,7%).

La modalità di collaborazione estera maggiormente diffusa rimane quella degli accordi commerciali, indicata dal 61,0% delle imprese.

-Foto IPA Agency-

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