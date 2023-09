Alte temperature e vento di scirocco, intensa notte di lavoro per i Vigili del fuoco di Palermo: tutte le squadre del Comando impegnate per incendi vegetazione, 40 interventi fatti. Operazioni in corso ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Torretta e Prizzi.

