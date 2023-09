Ita Airways, Perosino “Ruolo strategico del mercato americano”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Il mercato americano ha un ruolo strategico per Ita Airways. E' il primo mercato internazionale ed è il più importante dopo quello italiano, quindi riveste sicuramente grande importanza nella strategia della compagnia". Lo dice Giovanni Perosino, Chief Marketing Officer ITA Airways, in occasione del lancio della nuova campagna "A Sky full of Italy" presso il Consolato Generale d’Italia a New York. col/mgg/gsl