Ita Airways, Allegri “Crescita soprattutto sul mercato americano”

ROMA (ITALPRESS) - "Ita è una compagnia non solo nuova ma che sta crescendo bene, particolarmente sul mercato americano". Lo dice Massimo Allegri, Regional Manager Americas ITA Airways, in occasione della presentazione della nuova campagna marketing "A Sky full of Italy" a New York. col/mgg/gsl