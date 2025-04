Isola “Qualifica Giappone emozionante, in gara possibile strategia ad una o a due soste”

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Ancora una volta abbiamo avuto una qualifica emozionante fino alla bandiera a scacchi e oltre, con la pole position passata di mano tre volte nell’ultimo minuto e i primi tre racchiusi in appena 44 millesimi di secondo. Emozionante si preannuncia anche la gara di domani, sia per l’incertezza relativa alle condizioni meteorologiche – è prevista pioggia sicuramente in mattinata ma con la possibilità di averla anche dalle 14 in avanti – sia perché in caso di gara sull’asciutto ci sono diverse strategie possibili. Innanzitutto, val la pena sottolineare come tutte e tre le mescole possono giocare un ruolo. Anche la Soft, che ha peraltro dimostrato di poter offrire un buon livello di prestazione anche dopo il primo giro cronometrato, può sulla carta essere utilizzata sia da chi preferirà fare una sosta singola sia da chi opterà per il doppio pit-stop”. Così Mario Isola, direttore motorsport Pirelli, commenta le qualifiche del Gran Premio del Giappone che hanno registrato la pole di Max Verstappen.

“I dati raccolti durante il fine settimana hanno fatto pendere la bilancia in favore della strategia basata sulla sosta singola, con quella che prevede l’impiego di un set di Medium e uno di Hard come l’opzione più veloce – ha aggiunto Isola – La doppia sosta non è lontana nelle simulazioni e sono possibili tutte le combinazioni, sia a due che a tre mescole. La pioggia potrà comunque giocare un ruolo importante anche se non dovesse cadere durante la gara. Infatti, in funzione della quantità delle precipitazioni, la pista potrebbe tornare nelle condizioni di ieri mattina prima che le vetture iniziassero a girare. Ciò potrebbe rendere più facile la formazione del graining e, di conseguenza, spostare nuovamente la bilancia verso la doppia sosta. Come vedete, ci sono tante variabili in gioco, una garanzia di incertezza e spettacolo”.

