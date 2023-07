SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “E’ stata una giornata intensa ed interessante, ricca di emozioni come sempre accade quando le condizioni della pista mutano velocemente”. Il direttore Motorsport Pirelli, Mario Isola, riassume così il sabato di Silverstone con l’ennesima pole ottenuta da Max Verstappen che si è messo alle spalle le due McLaren e le due Ferrari. “Nell’ultima sessione di prove libere abbiamo visto i piloti girare principalmente con poca benzina a bordo: quei pochi che hanno cercato di accumulare informazioni sul comportamento dei pneumatici sulla distanza, girando quindi a pieno carico, non hanno avuto molto tempo a disposizione perchè è sopraggiunta la pioggia – prosegue Isola nella sua analisi -. Ciò ha consentito di migliorare la conoscenza delle gomme intermedie e di calcolare il tempo di crossover con le slick (112%) su un tracciato sfidante come quello di Silverstone e dai commenti che abbiamo potuto raccogliere da squadre e piloti tutto sembra essere in linea con le aspettative, sia in termini di warm-up che di bilanciamento della vettura”.

“La qualifica si è svolta su una pista che è andata migliorando velocemente, via via che si asciugava, con le classifiche che mutavano continuamente fino alla bandiera a scacchi e oltre – prosegue Isola -. Tutti hanno girato con gomme Soft e la C3 ha dimostrato ottime doti di warm-up anche con temperature di aria e asfalto nettamente inferiori a quelle di ieri e pure quando i piloti sceglievano di aspettare diversi minuti già nella fast lane – e quindi senza più l’ausilio delle termocoperte – il semaforo verde per scendere in pista. Domani la gara dovrebbe svolgersi su pista asciutta, fermo restando che qui tradizionalmente le previsioni meteorologiche sono piuttosto aleatorie. Dal punto di vista della strategia, la C3 si candida sempre più ad essere una gomma pronta all’uso e la doppia sosta diventa l’opzione probabilmente più veloce. Ciò consentirà di vedere scelte diverse fra squadra e squadra e, conseguentemente, più spettacolo e più incertezza”. Protagonista, insieme ovviamente a Max Verstappen, della cerimonia di consegna del Pirelli Pole Position Award è stato Paulo Dybala, attaccante della Roma e campione del mondo di calcio con l’Argentina ai Mondiali del 2022.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]