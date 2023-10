ROMA (ITALPRESS) – “Una gara disputatasi in un’atmosfera bellissima, nonostante il prematuro ritiro dell’idolo di casa, Sergio Perez, come sempre accade da quando la Formula 1 è tornata in Messico. Dal punto di vista del comportamento dei pneumatici, abbiamo visto come l’evolversi delle condizioni della pista e le temperature più elevate abbiano portato ad emergere la C4 come la mescola complessivamente più redditizia: lo si è visto particolarmente dopo la ripartenza, quando chi ha scelto la soluzione aggressiva, vale a dire montare la Medium, ha potuto sfruttarla al meglio in fase offensiva senza però avere un degrado dei tempi nel finale, come hanno fatto ad esempio Hamilton e Norris”. Così Mario Isola, direttore motorsport Pirelli, commentando il Gp del Messico vinto da Verstappen. “Verstappen, dall’alto del suo vantaggio competitivo, ha avuto la possibilità di scegliere cosa fare in termini di soste: la safety-car gli ha permesso di fare il secondo pit-stop senza perdere alcuna posizione, visto che i suoi avversari più vicini erano appena rientrati ai box per la sosta programmata. Come spesso succede ai piloti vincenti, la fortuna ogni tanto vuole dare il suo contributo”, ha aggiunto Isola.

