ROMA (ITALPRESS) – “Il sabato del weekend Sprint è sempre molto emozionante e lo è ancor di più se la pioggia diventa la protagonista assoluta. Abbiamo visto tre sessioni della Sprint Shootout molto tirate, sia con le intermedie che con le Soft, con distacchi davvero minimi se rapportati alla lunghezza della pista. Nella Race praticamente non è stato possibile valutare il comportamento delle gomme da bagnato in quanto, una volta rientrata ai box la safety-car, le condizioni erano chiaramente ideali per le intermedie. Queste ultime hanno confermato le indicazioni emerse ieri, con un degrado abbastanza limitato anche in run più lunghi come quelli della gara”. Lo ha detto Mario isola, direttore motorsport Pirelli.

“Domani le squadre arriveranno alla gara ricche di informazioni sulle gomme da pioggia ma praticamente al buio per quanto riguarda quelle da asciutto. In caso di gara con condizioni miste, il tempo di passaggio dalle gomme da asciutto a quelle intermedie è stimato fra l’1.54/1.55.00, quello fra le intermedie e le gomme da bagnato estremo fra i 2.04/2.05.00 (tempi basati su un basso carico di carburante)”, ha aggiunto Isola.

“Se non dovesse piovere, tutti dovranno basare le loro simulazioni di strategie sui dati raccolti in passato su questa pista e sul comportamento del tris di mescole a disposizione verificato in questa prima parte di campionato. E’ quello che stiamo facendo anche noi e, al momento, non possiamo che confermare le previsioni della vigilia, che davano come abbastanza sottile la differenza fra la sosta singola e quella doppia. E senza molte informazioni, quanto più fine sarà questa linea tanto maggiore la possibilità di sorprese”, ha concluso il direttore motorsport Pirelli.

