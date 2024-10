MILANO (ITALPRESS) – “Se Asslani mi darà garanzie giocherà lui. Ha avuto qualche problemino, vedremo domani. Abbiamo anche Barella che ha fatto molto bene e Zielinski che ha dimostrato di stare bene. Mi porterò il dubbio fino a domani sera”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla viglia del derby d’Italia del ‘Meazzà contro la Juventus, che i nerazzurri affronteranno senza l’indisponibile Calhanoglu. “Di Inter-Juve ne abbiamo giocate dieci da quando sono qui e c’è sempre stato grandissimo equilibrio – ha ricordato il mister dei nerazzurri in conferenza stampa – Sarà una gara molto equilibrata, la Juve ha perso la prima partita due giorni fa (contro lo Stoccarda in Champions, ndr). E’ la migliore d’Europa per gol subiti, ha un allenatore che mi piace tanto e ha fatto grandi investimenti. Saranno protagonisti per tutto l’anno e domani servirà una grande Inter”. Se il suo collega Thiago Motta ha indicato in Inter e Napoli le due favorite per lo scudetto, Inzaghi preferisce non fare pronostici: “Per quanto riguarda i favoriti, penso ci siano molte squadre, sarà un campionato aperto. Molti club hanno investito tanto e colmato il gap. Sarà un campionato molto più equilibrato rispetto agli ultimi due”.

