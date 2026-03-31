CAGLIARI (ITALPRESS) – “Intitoliamo questo spazio a Paola Pau, una servitrice delle istituzioni che ha dedicato il proprio lavoro alle persone più fragili”, ha dichiarato oggi la presidente della Regione, Alessandra Todde, in occasione della cerimonia di intitolazione della sala anfiteatro dell’Assessorato della Sanità a Paola Pau, dirigente delle Politiche sociali della Regione Sardegna scomparsa lo scorso luglio all’età di 55 anni. Dopo aver scoperto la targa insieme all’attuale direttore generale delle Politiche Sociali, Francesca Piras, davanti ai familiari e a una platea commossa, la presidente ha ricordato la dirigente, stimata per la sua umanità e professionalità. “Paola Pau – ha proseguito la presidente – ha attraversato questa amministrazione con una competenza rara e una dedizione che chiunque abbia lavorato con lei riconosce senza esitazione. Ha diretto servizi che incidono sulla vita concreta delle persone – dal Terzo settore alle politiche per la famiglia, dalla lotta contro la povertà all’inclusione sociale – portando in ogni progetto un rigore professionale e una sensibilità umana che non si improvvisano. Prima ancora di entrare in Regione, Paola aveva costruito un percorso di altissimo livello, collaborando con Formez, Isfol e con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, mettendo poi a disposizione della Sardegna l’esperienza maturata”.

“Questa targa – ha concluso la presidente – e questa sala non sono solo un ricordo, ma un impegno: ci chiedono di proseguire su quella strada, con la stessa serietà e lo stesso senso delle istituzioni. Alla sua famiglia va la nostra vicinanza. Alla sua memoria affidiamo un compito: continuare a fare delle politiche sociali uno strumento che non lascia indietro nessuno”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).