VERONA (ITALPRESS) – L’Inter chiude nel migliore dei modi il 2020 e allunga sulla Juventus. Vittoria di carattere della squadra di Conte sul campo dell’Hellas Verona: decidono Lautaro e Skriniar, nel mezzo la rete di Ilic. Si tratta del settimo successo di fila in campionato per i nerazzurri, a +9 sui bianconeri. Juric invece rallenta la propria corsa verso le piazze europee. Le due squadre si presentano sul terreno di gioco con lo stesso modulo, un 3-4-2-1 che è una novità soprattutto per quanto riguarda gli ospiti con Perisic e Lautaro ad agire dietro Lukaku. L’avvio di gara è dedicato a un attenta fase di studio con pochissime occasioni da ambo le parti. Spesso è il Verona ad avere in mano il pallino del gioco, mentre l’Inter preferisce aspettare per ripartire in contropiede con la velocità dei propri attaccanti. La prima grande chance è dei padroni di casa: al 26′ Zaccagni inventa con un colpo di tacco per Dimarco che si trova a tu per tu con Handanovic, seppur da posizione defilata, trovando l’opposizione del portiere sloveno. La squadra di Conte risponde al 36′ con la solita sgroppata di Lukaku, bravo a difendere palla e a servire Lautaro Martinez, il quale impegna Silvestri a un gran riflesso dentro l’area. Nella ripresa la gara si accende e l’Inter va in vantaggio grazie a una prodezza di Lautaro Martinez: cross perfetto di Hakimi e anticipo vincente in girata dell’argentino al 52′. La ‘Beneamatà però fa e disfa, regalando il quasi immediato pari all’Hellas: Handanovic non afferra un semplice pallone, Skriniar è disattento e il neo-entrato Ilic spinge in porta per il pareggio al 63′. Lo stesso Skriniar decide di farsi perdonare poco dopo: traversone lento di Brozovic su cui arriva l’ex difensore della Sampdoria che incorna sotto l’incrocio al 69’. Nel finale Lukaku e compagni vanno più volte vicini al 3-1 senza trovarlo, mentre il Verona sfiora il 2-2 solamente al minuto 86 con la punizione di Dimarco.

(ITALPRESS).