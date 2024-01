MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Nuovo stop per Matteo Berrettini. L’azzurro si è ritirato dall’Australian Open a meno di 24 ore dal suo esordio stagionale contro Stefanos Tsitsipas. Lo ha annunciato la stessa organizzazione del torneo sui propri profili social. “Matteo Berrettini si è ritirato per un infortunio al piede destro. Verrà sostituito nel sorteggio da Zizou Bergs”, scrivono dall’Australian Open su X (ex Twitter).

Berrettini, precisa il suo staff, “continua ad allenarsi in vista del suo rientro ma non riuscirà a partecipare agli Australian Open”. Il team medico che affianca il tennista azzurro “ha deciso il suo ritiro dagli Australian Open per non mettere a rischio il resto della stagione. Matteo si è allenato molto intensamente negli ultimi mesi e ha voluto partire per l’Australia per poter aspettare fino all’ultimo momento prima di prendere una decisione definitiva”, si legge in una nota. “Matteo ha in programma di disputare una stagione lunga quest’anno con molti tornei, gareggiare ora quando non è al massimo delle condizioni fisiche sarebbe rischioso”, ha dichiarato il suo manager Richard Evans.

