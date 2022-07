BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Williams protagonista a sorpresa della terza sessione di libere del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Nicholas Latifi firma il miglior tempo di giornata sul bagnato del tracciato di Budapest in 1’41″480, terzo posto per il compagno di squadra Alexander Albon. Nel mezzo c’è la Ferrari di Charles Leclerc (+0″661), che si aggiudica il duello a distanza con Max Verstappen (quarto, con oltre un secondo di distanza al monegasco), settimo tempo invece per l’altra Ferrari di Sainz. Alle 16 si torna in pista per le qualifiche, meteo permettendo.

