PALERMO (ITALPRESS) – Leggera flessione dei nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia. Sono 730 i nuovi contagiati, secondo il bollettino del Ministero della Salute, in calo rispetto ai 796 di ieri. Una riduzione nonostante l’aumento dei tamponi: 8.015 contro i 7.732 processati 24 ore prima. Purtroppo si contano 11 decessi; in questo modo il numero totale delle vittime tocca 408. Sul fronte dei ricoveri sono 593 (+5), mentre resta invariato a 89 i ricoverati in terapia intensiva. Cresce invece il conto di coloro che si trovano in isolamento domiciliare: 8.454 (+591), gli attualmente positivi invece sono 9.136 (+596). Infine il numero dei dimessi tocca quota 5.772 (+123).

(ITALPRESS).