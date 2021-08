CAGLIARI (ITALPRESS) – In Sardegna si registrano oggi 207 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.790 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.865 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (- 4 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 158 (+18 rispetto a ieri). 7.187 sono i casi di isolamento domiciliare (- 36 rispetto a ieri). Si registrano otto decessi: cinque donne di 69, 72, 78, 81 e 82 anni e tre uomini di 47, 58 e 82 anni, tutti residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

(ITALPRESS).