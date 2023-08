ROMA (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia, con il tempo di 1’28″539, ha conquistato la pole position nella Sprint Race e nel GP di Austria. Per lui è la 16esima pole in carriera. Secondo posto per uno scatenato Maverick Vinales (Aprilia), a soli 37 millesimi. Terzo tempo per il sudafricano Brad Binder (Ktm, +0″114). Quarta posizione per l’altra Ktm di Jack Miller (+0″230), quinto Alex Marquez (Ducati Gresini, +0″289), sesta la Ducata Mooney di Luca Marini a 3 decimi. Settima l’altra Mooney di Marco Bezzecchi, ottavo Miguel Oliveira, nono il francese Fabio Quartararo con la Yamaha, decimo l’altro transalpino Johann Zarco (Ducati Pramac, +0″574). Scivolata senza conseguenze per Aleix Espargarò.

Alle 15 la Sprint Race. Lutto per l’Aprilia per la scomparsa di Roberto Colaninno.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

