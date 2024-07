ROMA (ITALPRESS) – “L’autentico spirito olimpico e paralimpico è un antidoto per non cadere nella tragedia della guerra e per porre fine alle violenze. Possa lo sport costruire ponti, abbattere barriere, favorire relazioni di pace. #TreguaOlimpica #Parigi2024”. Ennesimo appello sui social da parte di Papa Francesco, nel giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

