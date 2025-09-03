Il MIT emana il Bando LogIN Business, 157 milioni per trasporti e logistica

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Bando LogIN Business, un’iniziativa strategica finanziata nell’ambito del PNRR, attraverso il programma Next Generation-EU, con l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese di trasporto merci e logistica. Lo fa sapere il MIT. La misura PNRR M3C2-I.2.1.3 – promossa dalla Direzione Generale per i Porti, la Logistica e l’Intermodalità e con il supporto della società in-house RAM S.p.A. – è volta a “sostenere i progetti di digitalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo di soluzioni a supporto delle imprese del trasporto e della logistica”, si legge in una nota.

Il bando assegna 157 milioni di euro, destinati ad almeno 8.350 imprese per l’erogazione di contributi in regime di cofinanziamento o in regime de minimis. Il 40% delle risorse è destinato prioritariamente alle Regioni del Mezzogiorno. Possono partecipare imprese italiane ed europee con sede operativa in Italia, attive nel settore del trasporto merci e della logistica, la cui attività economica principale sia classificata con uno dei codici ATECO specificati nel Bando.

Le aziende potranno accedere ai fondi per acquistare o realizzare piattaforme e strumentazione per il dialogo informatizzato con la Piattaforma logistica nazionale (PLN), aziende caricatrici e clienti finali, per acquistare o realizzare piattaforme per la dematerializzazione documentale (eCMR) in coerenza con eFTI nazionale, per implementare sistemi avanzati di pianificazione dei carichi, route planning e interoperabilità, per formare il personale sulle tecnologie digitali collegate agli investimenti oggetto di incentivazione. Le domande devono essere presentate online entro il 17 settembre 2025 tramite la pagina dedicata all’iniziativa.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).