ROMA (ITALPRESS) – Per rilanciare la visione inclusiva e solidale di Papa Francesco per lo sport, Athletica Vaticana – la polisportiva della Santa Sede – sta proponendo una serie di dialoghi aperti con atlete e atleti di alto livello per raccontare e condividere le loro storie di vita. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 24 maggio, alle ore 16, ai Musei Vaticani. Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani, dialogherà con Silvia Bennardo e Claudia Gennaro, giocatrici della Nazionale italiana pallavolo sorde vice-campione olimpica e mondiale e campione europea. Rilanciando il valore dello sport paralimpico con uno sguardo femminile, l’incontro fa seguito al dialogo tra il cardinale Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, con il campione olimpico Filippo Tortu e, successivamente, con l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, nel contesto della Pontificia Università Gregoriana.

Il dialogo sarà moderato da Chiara Porro, ambasciatore di Australia presso la Santa Sede. Interprete per il linguaggio dei segni sarà suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio Nazionale della Conferenza episcopale italiana per la Pastorale delle persone con disabilità.

“Quando lo sport ti fa più nobile” è l’espressione di Papa Francesco (“Il Natale che vorrei” – intervista trasmessa da Canale 5 il 18 dicembre 2022) filo-conduttore del progetto di Athletica Vaticana per uno sport che sia anche autentica espressione di cultura e opportunità di crescita sociale. A rendere possibile l’iniziativa sono il Dicastero per la comunicazione e il Dicastero per la cultura e l’educazione, al quale il Papa nella Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” ha affidato lo sport.

– foto Image –

(ITALPRESS).