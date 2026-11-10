Il 13 e 14 novembre si inaugura a Bari “La Rossani”, apre la nuova biblioteca del Mediterraneo

BARI (ITALPRESS) – Restituita alla città l’ex Caserma Rossani di Bari: due edifici storici, l’ex Palazzina di Comando e l’ex Casermetta, sono stati riqualificati e trasformati nel nuovo Polo Bibliotecario della Regione Puglia. L’inaugurazione si terrà il 13 novembre, con i saluti istituzionali previsti alle ore 16.

Alle ore 15, un momento di profonda commozione precederà l’apertura: la piantumazione dell’Albero della Conoscenza in memoria di Annibale D’Elia, direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia scomparso lo scorso 20 ottobre. Dal 15 novembre lo spazio sarà regolarmente aperto tutti i giorni.

Per festeggiare l’apertura, il 13 e il 14 novembre il Parco e il nuovo Polo ospiteranno la rassegna “Tutta la Rossani”, un programma gratuito coordinato dalla Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Bari, con oltre 60 appuntamenti tra concerti, incontri, laboratori, cinema e attività per bambini.

“Due giornate a porte aperte per valorizzare la democrazia dell’accesso, la coesione urbana e il dialogo tra le generazioni” sottolineano i promotori. Tra gli eventi in cartellone figurano i concerti dei Radiodervish, del Quartetto Lomax, di Clap! Clap! e degli Holy Tongue, installazioni artistiche permanenti come Compagni ed Angeli di Alfredo Pirri, laboratori di lettura per famiglie, cineforum e workshop tematici.

-Foto ufficio stampa Regione Puglia-

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